MAR ABERTO: conheça o duo que tocou no chá revelação de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Duo MAR ABERTO é formado por Gabriela Luz e Thiago Mart, que encantaram os convidados do chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

No último final de semana, os brasileiros acompanharam o chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi. Eles reuniram os amigos e familiares em uma festa luxuosa na mansão do atleta em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e contaram com uma atração musical que chamou a atenção: O duo MAR ABERTO . Conheça aqui mais sobre a dupla:

O duo MAR ABERTO é formado por Gabriela Luz e Thiago Mart. No chá revelação, eles cantaram sucessos de seu repertório e também versões de músicas brasileiras e internacionais, como Avisa o D2 (A Batida Perfeita), Se Fosse Tão Fácil e Não Precisa Mudar. “Foi uma honra receber uma mensagem dizendo que eles adoram nossas músicas e nos queriam cantando no chá revelação. E subir ao palco desse evento estando grávida deixou tudo ainda mais especial”, disse Gabriela. E Thiago completou: “O fã de futebol aqui dentro se sentiu realizado, claro. E como pai e artista, cantar para celebrar a chegada de uma criança, é sempre muito especial. Desejamos muitas felicidades a Bruna, ao Neymar e a bebê”.

O duo é um encontro dos artistas Gabriela e Thiago. Eles tinham carreiras separadas na música quando foram apresentados pelo preparador vocal deles em 2016. Desde então, eles se identificaram e começaram a trilhar o caminho juntos na música. O nome do duo surgiu logo depois. “MAR ABERTO vem da sensação de imensidão interna que temos quando cantamos e tocamos juntos”, disseram.

Entre os hits da carreira estão Se Fosse Tão Fácil, Logo Agora, A Encomenda da Minha Vida, Respire Fundo, De Repente É, O Amor Já se Mudou Pra Cá, Vida a Dois, Sentido, Origami e Ex-Amor. Eles têm cerca de 820 mil ouvintes mensais no Spotify e 71 milhões de visualizações no YouTube. O álbum mais recente deles é Tudo Tá Fluindo, que tem 12 faixas inéditas.

Além da carreira na música, Gabriela e Thiago também formam um casal na vida real. Apaixonados, eles esperam o nascimento do primeiro filho juntos, Miguel, que nascerá em breve.