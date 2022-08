Duo MAR ABERTO celebra música em vídeo de Larissa Manoela com o namorado

Conheça o duo MAR ABERTO, que canta a música 'De Repente É', que embalou um novo vídeo da atriz Larissa Manoela com o namorado, o ator André Luiz Frambach

Nesta quarta-feira, 17, os cantores Thiago Mart e Gabriela Luz, que formam o duo MAR ABERTO, foram surpreendidos com várias mensagens dos fãs informando que a música deles foi parar em um vídeo da atriz Larissa Manoela com seu namorado, o ator André Luiz Frambach. Para celebrar o amor deles, Larissa compartilhou um vídeo com várias fotos do casal ao som da música 'De Repente É', do duo Mar Aberto.

Assim, os cantores ficaram muito felizes com a repercussão. “Eu estava na academia, no meio do meu treino. Olhei o direct e tinha várias mensagens de fãs dizendo que a Larissa Manoela teria publicado algo com a nossa música. Eu avisei a Gabi correndo”, disse Thiago. E Gabriela completou: “Quando eu fui ver, eu vi que tinha um vídeo dela no feed também, dela com o namorado. E a gente acha demais ver casais de todos os tipos ouvindo as nossas músicas e saber que a gente faz parte da vida dos casais é muito especial”.

Conheça o duo MAR ABERTO

O paulistano Thiago Mart e a carioca Gabriela Luz se conheceram por meio de um preparador vocal e tiveram uma grande conexão desde o primeiro momento. Tanto que eles começaram a compor juntos e logo nasceu o duo Mar Aberto. Inclusive, eles já explicaram a origem do nome do grupo. “MAR ABERTO vem da sensação de imensidão interna que temos quando cantamos e tocamos juntos”, afirmaram.

Ao longo da carreira, eles já emplacaram vários hits, como Se Fosse Tão Fácil, Logo Agora, A Encomenda da Minha Vida, Respire Fundo, Sentido, Origami e Vida a Dois. Eles tem o EP Baseado em Amores Reais, que foi feito em áudio e clipes, e se preparam para lançar o EP Mar Aberto em breve.

