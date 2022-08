Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações em um mês de namoro

Casal de atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram um mês de namoro e encantam fãs com declarações apaixonadas na web

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 11h12

Os atores Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (25) estão completando o primeiro mês juntos nesta quarta-feira, 17, e usaram as redes sociais para trocarem homenagens na data especial!

A protagonista da novela da seis, Além da Ilusão, da Globo, publicou um vídeo romântico reunindo diversos momentos dos dois e declarou seu amor pelo ator, que interpreta Rico na trama Cara e Coragem.

"Esse teu jeito único de me fazer um bem gigantesco que só me faz sorrir. A vida é leve com você! Um de incontáveis dias… juntos! @andreluizframbach te amo, você sabe", se derreteu ela, que está viajando pela Europa com os pais.

"Meu amor, você tem um jeito único de amar e de me fazer feliz! De me emocionar e de mostrar que toda nossa luta por amor valeu a pena, encontramos um ao outro, encontrados objetivos, intensidade, sonhos, valores, ideais iguais! Fomos feitos um pro outro, e será pra vida toda", declarou ele nos comentários. "Lindos", elogiou Maisa Silva. "Amo vocês! Que Deus abençoe muito", disse Carol Dallarosa. "Aii que lindos", "Casalzão!", "Quanto amor", "Fofos", exaltaram os fãs.

André Luiz também prestou uma bela homenagem para a amada na web com um textão. "Ainda paro e penso sobre a vida, sobre tudo que eu sempre lutei e que por diversos momentos acreditei que seria uma luta em vão, que seria uma luta sem uma vitória. Desacreditei de mim, desacreditei por diversas vezes do amor, do que eu convivi a minha vida toda, mas achava que não conseguiria construir por conta própria", iniciou ele.

O famoso ainda relembrou das vezes que trabalharam juntos e que tentaram se relacionar: "E aí o universo uniu nossas almas, e como todas as almas gêmeas se cruzam em algum momento nessa vida, nos cruzamos diversas vezes, em diversas ocasiões diferentes. Muitas vezes nem fazíamos ideia de nada, outras foram apenas ocasiões profissionais e outras nos permitimos que houvesse um envolvimento, mas lutamos contra nós mesmos e contra a vida achando que talvez não fosse pra ser… e aí a vida vem novamente e mostra que era pra ser sim, talvez não naquela época de fato, mas pra ser de agora em diante, pra ser pra vida toda!".

"Eu te amo demais meu amor, contando cada segundo pra poder estar do seu lado e não desgrudar. Você me faz sonhar cada vez mais. Faz eu amar cada vez mais. Faz eu querer viver cada vez mais. Faz eu ser feliz cada vez mais. E me mostra que tudo vale a pena quando a gente tem alguém verdadeiramente especial do lado, que se dedica e se entrega de forma igual! Eu te amo meu sorvetinho. A vida toda nos espera", finalizou Frambach.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Larissa Manoela faz declaração para o namorado na Itália

Curtindo viagem para a Itália, Larissa Manoela está muito apaixonada e faz questão de demonstrar para André Luiz Frambach. Recentemente, a atriz visitou a Casa de Julieta, em Verano, e compartilhou uma bela prova de amor. Em uma grade, a artista colocou um cadeado com o seu nome e o do amado, no ponto turístico na cidade que originou a história de Romeu e Julieta. "Deixando a gente aqui", disse ela em vídeo onde fecha o cadeado ao lado de outros casais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!