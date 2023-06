Será? Neymar Jr deixa escapar um possível nome da filha durante festa

Vídeo com Neymar Jr gritando um nome de menina cai na internet e surgem rumores de que pode ser o suposto nome da filha dele com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr voltou a ser assunto na internet nesta segunda-feira, 26, por causa de um vídeo que está circulando pelas redes sociais. Isso porque ele pode ter revelado o nome de sua primeira filha com Bruna Biancardi. No último final de semana, o casal fez o chá revelação e descobriu que terá uma menina. Então, um vídeo da festa traz uma voz gritando um nome de menina e os rumores dizem que é a voz do jogador.

Nas imagens, a voz de Neymar Jr surge gritando o nome Mavie, que seria o suposto nome para a filha dele . O momento aconteceu enquanto ele cantava uma música da dupla Sandy e Junior com Bruna Biancardi durante a festa. Antes disso, o influenciador Xurrasco também citou o nome Mavie nas redes sociais durante o chá revelação, mas apagou logo depois.

Por enquanto, Neymar e Bruna não confirmaram qual será o nome da primeira filha.

Apelido dos internautas para a filha de Neymar Jr

Neste final de semana, o jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influencer Bruna Biancardi, agitaram a internet com o chá revelação no Rio de Janeiro. Grávida pela primeira vez, ela descobriu que vai ter uma menina com o atleta. Com isso, os fãs não perdoaram e logo criaram um apelido para a criança.

Nas redes sociais, vários memes surgiram com a revelação de que Neymar terá uma menina e até um suposto nome para a criança repercutiu entre os internautas. Os fãs começaram a brincar que a menina possa se chamar 'Neymara' .

“Que a Neymara venha com saúde e que o pai tome juízo, amém”, disse um internauta. “Então, será que a filha do Neymar Junior vai se chamar Neymara Sandy?”, afirmou outro. “Bem-vinda Neymara Junia”, escreveu mais um.