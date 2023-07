'A bolsa estourou'! Cantora do duo Mar Aberto entra em trabalho de parto nos bastidores de show

Minutos antes de entrar no palco, cantora do duo Mar Aberto anuncia que a bolsa estourou e vai direto para a maternidade

A cantora Gabriela Luz viveu um momento inesperado na noite de sexta-feira, 30. Integrante do duo Mar Aberto ao lado do marido, Thiago Mart, a estrela iria fazer o último show antes do nascimento do primeiro filho, Miguel. Porém, os planos mudaram quando a bolsa estourou minutos antes do início da apresentação e ela teve que adiar o show.

Os dois iriam se apresentar no teatro Paiol Cultura quando Thiago subiu ao palco sozinho para anunciar para os fãs que o show foi adiado porque o filho iria nascer. “O Miguel vai nascer gente. Desculpa, mas a gente vai ter que correr para a maternidade, pelo menos vocês estão aqui para viver isso. A gente vai repor essa data, porque é o chefinho que manda, ele que quis nascer hoje”, contou ele no palco. O público presente no local vibrou com a novidade e desejou uma boa hora para a nova mamãe.

Então, Gabriela e Thiago passaram pelo meio da plateia enquanto iam para a maternidade. Nas redes sociais, eles também falaram sobre a situação inesperada. “Nosso show precisou ser adiado de última hora por motivos de: Miguel vai nascer”, afirmaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MAR ABERTO (@maraberto)

Mar Aberto tocou no chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Na semana passada, Gabriela Luz e Thiago Mart, o duo Mar Aberto, tocou no chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi. No chá revelação, eles cantaram sucessos de seu repertório e também versões de músicas brasileiras e internacionais, como Avisa o D2 (A Batida Perfeita), Se Fosse Tão Fácil e Não Precisa Mudar. “Foi uma honra receber uma mensagem dizendo que eles adoram nossas músicas e nos queriam cantando no chá revelação. E subir ao palco desse evento estando grávida deixou tudo ainda mais especial”, disse Gabriela. E Thiago completou: “O fã de futebol aqui dentro se sentiu realizado, claro. E como pai e artista, cantar para celebrar a chegada de uma criança, é sempre muito especial. Desejamos muitas felicidades a Bruna, ao Neymar e a bebê”.

O duo é um encontro dos artistas Gabriela e Thiago. Eles tinham carreiras separadas na música quando foram apresentados pelo preparador vocal deles em 2016. Desde então, eles se identificaram e começaram a trilhar o caminho juntos na música. O nome do duo surgiu logo depois. “MAR ABERTO vem da sensação de imensidão interna que temos quando cantamos e tocamos juntos”, disseram.