Gabi Luthai e Teo Teló apresentam o filho recém-nascido em novas fotos

Gabi Luthai e Teo Teló abrem álbum de fotos com o filho recém-nascido, Pietro, na maternidade logo após a chegada do bebê

A cantora Gabi Luthai e o empresário Teo Teló explodiram o fofurômetro das redes sociais ao apresentarem o filho recém-nascido, Pietro, para os fãs. Os pais corujas abriram um álbum de fotos do bebê logo após o seu nascimento.

Nas fotos, os dois apareceram cuidando do herdeiro em fotos encantadoras da família reunida. “Quando vimos você pela primeira vez foi como ver o céu, meu filho! Te amamos, Pietro”, disseram na legenda.

Nos comentários, o cantor Michel Teló, que é tio do bebê, se derreteu ao falar do sobrinho. “Pensa num guri gente boa demais! Deus te abençoe! Que felicidade! Parabéns”, afirmou ele.

View this post on Instagram A post shared by Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai explica ausência em aniversário da cunhada, Thais Fersoza

Após retornar às redes sociais nos últimos dias, a cantora e influenciadora Gabi Luthai tirou um tempinho para conversar com os seguidores em seu Instagram oficial. Através de seus stories, ela precisou explicar o motivo de não ter marcado presença na festa de aniversário da cunhada, a apresentadora Thais Fersoza, realizada no último sábado, 13.

Gabi, que está na reta final da gravidez, abriu uma caixinha de perguntas e recebeu a dúvida de um internauta. A curiosidade se deu após a famosa revelar que compareceu em outra festa na mesma data em que a esposa do cantor Michel Teló estava celebrando mais um ano de vida.

"Uma festa era no Rio de Janeiro (da Tata) e a outra a 4 minutos aqui do apartamento em São Paulo, só por isso. Ah, também porque não tenho um jato para ir ao RJ, já que as cias aéreas não me permitem mais viajar nessa idade gestacional. Vocês teriam um jato para me emprestar? Se bem que minha médica também não iria autorizar viagem a essa altura do campeonato, só se for pra maternidade", esclareceu ela.