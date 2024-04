Gabi Luthai explica ausência em aniversário da cunhada, Thais Fersoza

Casada com o irmão de Michel Teló, a ausência de Gabi Luthai na festa de 40 anos de Thais Fersoza chamou atenção; entenda

Após retornar às redes sociais nos últimos dias, a cantora e influenciadora Gabi Luthai tirou um tempinho deste domingo, 14, para conversar com os seguidores em seu Instagram oficial. Através de seus stories, ela precisou explicar o motivo de não ter marcado presença na festa de aniversário da cunhada, a apresentadora Thais Fersoza, realizada no último sábado, 13.

Gabi, que está na reta final da gravidez, abriu uma caixinha de perguntas e recebeu a dúvida de um internauta. A curiosidade se deu após a famosa revelar que compareceu em outra festa na mesma data em que a esposa do cantor Michel Teló estava celebrando mais um ano de vida.

A cunhada do artista sertanejo, então, esclareceu que além do evento de Thais Fersoza ter ocorrido no Rio de Janeiro, ela, que está em São Paulo, não teria autorização para viajar por já estar no final da gestação.

"Uma festa era no Rio de Janeiro (da Tata) e a outra a 4 minutos aqui do apartamento em São Paulo, só por isso. Ah, também porque não tenho um jato para ir ao RJ, já que as cias aéreas não me permitem mais viajar nessa idade gestacional. Vocês teriam um jato para me emprestar? Se bem que minha médica também não iria autorizar viagem a essa altura do campeonato, só se for pra maternidade", esclareceu Gabi Luthai.

Vale lembrar que Gabi Luthai é casada com Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, marido de Thais Fersoza. A apresentadora do 'Bate-Papo BBB' reuniu amigos e familiares em uma festa luxuosa para celebrar a chegada de seus 40 anos em grande estilo.

Saiba como foi a festa de Thais Fersoza

Neste sábado, 13, a atriz e apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar o álbum de fotos de sua festa de aniversário, que aconteceu em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, ela celebrou a chegada de seus 40 anos em grande estilo!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thais compartilhou todos os detalhes da ocasião especial, incluindo o look da família. A apresentadora chegou ao evento usando um macacão prateado com recortes estratégicos, e sua filha, Melinda, deu um show de fofura ao posar com um vestido feito do mesmo tecido da mãe.

Para o evento, Michel e o pequeno Teodoro escolheram camisas e calças sociais. O cantor também combinou seu look à decoração luxuosa do aniversário da esposa, que predominava em tons de roxo. O ambiente foi decorado com um bolo de três andares, doces finos, globos espelhados, balões e uma profusão de flores nas cores da festa.

Entre os convidados estavam familiares de Thais e Michel, bem como grandes amigos do casal, como Tatá Werneck, Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, Xuxa, Junno Andrade e Lulu Santos. Eles se jogaram na pista de dança e aproveitaram uma apresentação especial do marido da aniversariante, além de um show do cantor Buchecha. Confira!