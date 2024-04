Grávida, Gabi Luthai desabafa ao comentar sumiço da web: 'Altos e baixos'

Esposa de Teo Teló, a cantora Gabi Luthai retornou às redes após um período de afastamento e contou como está se sentindo

A cantora e influenciadora Gabi Luthai usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 11, para conversar com os seguidores a respeito de seu sumiço da web. Casada com Teo Teló, ela está à espera do primeiro filho do casal, Pietro.

Em seus stories no Instagram, a cunhada do cantor Michel Teló publicou uma selfie e explicou que estava bem. "Oi, gente, passando para dar um oi para vocês e dizer que, entre altos e baixos, estou me sentindo melhor. Obrigada pelas mensagens! Mais tarde venho conversar com vocês", escreveu ela.

Gabi Luthai retorna às redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram

Em março deste ano, Gabi Luthai já havia se afastado da internet por um período. Na época, a cantora compartilhou um breve relato contando ao público que estava enfrentando um quadro de depressão e, por isso, optou por se manter longe das redes.

"Oi, gente, tudo bem? Pietro não nasceu. Na verdade, a depressão anda me vencendo nos últimos dias. Nessas horas, eu não tenho muito o que fazer, prefiro me isolar. Respirar fundo. Obrigada pelas felicitações. Ironicamente tá sendo o pior aniversário da minha vida, justo num momento tão especial. Tô tentando separar as sensações. Daqui a uns dias volto, quando eu estiver normal. Agora não tenho muito a somar com vocês. Beijos, Gabi", declarou Gabi, na ocasião.

Desde então, a esposa de Teo Teló não compartilhou mais nada em seu perfil. O casal anunciou publicamente a gravidez em dezembro do ano passado. Ainda no mesmo mês, em um chá revelação intimista, os novos papais revelaram que o primeiro herdeiro seria um menino.

Vale lembrar que Gabi Luthai estava grávida de gêmeos, mas acabou perdendo um dos bebês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai explica homenagem em nome do filho com Teo Teló

Na reta final da gravidez, Gabi Luthai (30) e Teo Teló (38) surpreenderam os fãs no último sábado, 16, ao compartilhar o nome do primeiro filho, Pietro. A cantora conta que o nome foi escolhido a dedo, e explica que ele carrega uma homenagem para a família do marido, irmão de Michel Teló (43).

"Sempre falamos de ter filhos e há alguns anos o único nome que os dois amavam muito era Pietro, é a versão italiana de Pedro", começa Gabi Luthai, em entrevista à CARAS Brasil. "Como a família do Teo é toda de origem italiana e ainda carregam muitos costumes, achei que seria uma homenagem também."

A cantora conta que há alguns anos, enquanto participava de um retiro de sua igreja, visualizou um bebê menino, que seria o Pietro. Ela diz que, na época, chegou a falar com Teo. Além disso, os dois gostam do significado do nome, que remete a solidez e estabilidade. Confira o bate-papo completo!