Gabi Luthai e Teo Teló revelam o sexo de seu primeiro bebê

À espera de seu primeiro bebê, Gabi Luthai e Teo Teló revelam o sexo do seu herdeiro e mostram detalhes de seu chá revelação; saiba o resultado!

A cantora Gabi Luthai e seu marido Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, revelaram o sexo de seu primeiro bebê. Nesta noite de segunda-feira, 18, o casal compartilhou um vídeo em suas redes sociais e anunciaram que estão esperando por um menino!

Em vídeo compartilhado em seus perfis oficiais do Instagram, os futuros papais mostraram alguns detalhes de seu chá revelação e aproveitaram para contar a notícia aos seus seguidores. No registro, eles se emocionam com a nuvem de confete azul que anunciou a novidade.

"E nosso 1° neném é… muito feliz! Que Deus te abençoe, meu amor! Papai e mamãe te amam muito!", escreveram Gabi e Teo na legenda da publicação. Na recordação, eles se emocionaram com o anúncio e se abraçaram em frente a um letreiro que dizia 'Baby Lutelo'.

Nos comentários, seus seguidores celebraram o futuro filho do casal com muita alegria. "Te amo amiga!! Que alegria!!!", declarou a cantora Lexa."Ahhhhh que felicidade", disse a influenciadora Erika Schneider."Você tem cara de mãe de menino", disse um fã sobre Gabi. "Ansiosa pra ver o rostinho do príncipe", confessou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai desabafa após boatos de que engravidou para salvar casamento

No último dia 4, a influenciadora digital e cantora Gabi Luthai desabafou nas redes sociais após ser questionada se teria engravidado de Téo Teló para "salvar o casamento". Em conversa com seus seguidores, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto de um internauta e deu uma resposta direta.

"Não acredito nisso. Eu engravidei amando muito esse homem, lembro do dia de tudo. Foi uma delícia fazer esse neném", garantiu ela que recentemente viveu um período turbulento no casamento com o empresário.

A cantora também foi questionada se a gravidez foi planejada. "Sim, mas eu nunca tinha feito um teste antes, acredita? Tirei o DIU em dezembro do ano passado, mas nunca encanei. Aliás, fui tão desligada que já tava atrasada há mais de 7 dias e nem tchum, o que me deu o surtar de fazer o teste foi minha instabilidade emocional. Eu estava maluca! Surtada mesmo, nunca fiquei assim", esclareceu.