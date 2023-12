Gabi Luthai desabafa após boatos de que engravidou para salvar casamento: "Delícia"

Gabi Luthai desabafa após boatos de que engravidou para salvar casamento; ela é casada com o empresário Téo Teló, irmão de Michel Teló

A influenciadora Gabi Luthai desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, ao ser questionada se teria engravidado de Téo Teló para "salvar o casamento". Ela foi questionada por um fã e deu uma resposta direta.

"Não acredito nisso. Eu engravidei amando muito esse homem, lembro do dia de tudo. Foi uma delícia fazer esse neném", garantiu ela que recentemente viveu um período turbulento no casamento com o empresário.

A cantora também foi questionada se a gravidez foi planejada. "Sim, mas eu nunca tinha feito um teste antes, acredita? Tirei o DIU em dezembro do ano passado, mas nunca encanei. Aliás, fui tão desligada que já tava atrasada há mais de 7 dias e nem tchum, o que me deu o surtar de fazer o teste foi minha instabilidade emocional. Eu estava maluca! Surtada mesmo, nunca fiquei assim", esclareceu.

No final de semana, ela também surpreendeu os fãs ao contar que perdeu um dos filhos que esperava. “Éramos 3, os gêmeos e eu. Foi um misto de emoção e medo, porque eu corria o risco de perder os dois. Semanas antes tive um sangramento que se deu por um descolamento ovular, que pode ocorrer no comecinho da gestação. Assustei demais!”, Gabi contou que soube do risco desde o início de sua primeira gestação.

Gabi Luthai desabafou sobre quadro de depressão:

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Gabi Luthai recordou um período difícil no início da gestação e contou que foi diagnosticada com depressão assim que descobriu a chegada dos filhos com o empresário Téo Teló. A artista revelou que foi um momento difícil, mas que conseguiu se recuperar ao buscar ajuda médica e focar nos pequenos.

"Apareceu grávida. Eu fiquei em choque. Por mais que fosse uma coisa esperada, quando eu recebi a notícia eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar que precisava melhorar as minhas emoções, e já estava há alguns dias lidando com essa dificuldade, sem saber que era depressão, depois ficou um pouco mais simples”, desabafou.