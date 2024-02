Gabi Luthai detalha perda de um dos filhos gêmeos: "Tive um sangramento"

A cantora Gabi Luthai revelou para os seguidores das redes sociais que descobriu que estava grávida de gêmeos após ter um sangramento

Gabi Luthai decidiu dar detalhes sobre o dia que descobriu que perdeu um dos bebês que estava esperando. A cantora, casada com Teo Teló, anunciou a gravidez no começo de dezembro do ano passado.

No vídeo postado no Instagram, ela contou que até então não sabia que estava grávida de gêmeos. "Eu tive um sangramento no meio de um restaurante. Eu estava sentada e eu senti escorrer um líquido. Na hora eu levantei e corri para o banheiro, quem passou por isso sabe, vem aquela sensação de 'tô perdendo meu bebê'", relatou.

Em seguida, Gabi contou que entrou em contato com a sua médica, que pediu para ela tomar uma medicação e ir para casa ficar de repouso. No dia seguinte, ela foi fazer uma consulta e durante o ultrassom descobriu que tinha um deslocamento ovular, que acontece antes das 12 semanas. "Até então a gente não sabia que eram dois", explicou

Enquanto passava por essa situação, Gabi também enfrentava uma crise em seu casamento e uma depressão. "Eu quero muito que essa gestação dê certo, independente do que vai acontecer com o meu relacionamento... era uma confusão na minha cabeça, eu só conseguia me isolar", contou a artista, que não contou para ninguém sobre o que estava vivendo.

Pouco tempo depois, em uma nova consulta, a médica observou que o deslocamento diminuiu e que tinha dois saco gestacional, ou seja, dois possíveis bebês. "Um deles [saco gestacional] estava com sangue dentro, então esse sangue que tava no útero espalhado poderia fazer com que eu tivesse a perda, parte dele tinha sido absorvido e parte dele tinha ido dentro do saco. E a médica disse: 'Olha esse embrião aqui pode não ir para a frente, pode não evoluir'", relembrou ela, que ficou de repouso.

"Quando completei 12 semanas eu voltei para fazer o ultrassom e a gente viu que um dos bebês não tinha evoluído, então realmente eu tive uma gestação gemelar por um período de tempo que não ao certo dizer... Deus, eu te entreguei, se for para evoluir os dois, eu vou ficar feliz, se for para evoluir um, eu vou ficar feliz também... E se eu tiver que perder, eu vou ficar triste, mas vou te entender também. Minha conversa com Deus sempre foi assim", acrescentou ela, contando que agradeceu pelo tempo que o outro bebê esteve com ela.

Confira o vídeo:

Gabi Luthai e Teo Teló revelam o sexo de seu primeiro bebê

A cantora Gabi Luthai e seu marido, Teo Teló, revelaram o sexo de seu primeiro bebê. O casal compartilhou um vídeo em suas redes sociais e anunciaram que estão esperando por um menino!

Em vídeo compartilhado em seus perfis oficiais do Instagram, os futuros papais mostraram alguns detalhes de seu chá revelação e aproveitaram para contar a notícia aos seus seguidores. "E nosso 1° neném é… muito feliz! Que Deus te abençoe, meu amor! Papai e mamãe te amam muito!", escreveram Gabi e Teo na legenda da publicação.