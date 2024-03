Gabi Luthai explica sumiço da web e nega rumores sobre nascimento do filho

Desparecida das redes sociais, Gabi Luthai explica sumiço da web e nega rumores sobre o nascimento de seu filho com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai apareceu em suas redes sociais no último sábado, 30, para explicar o seu sumiço das redes sociais. Grávida, a esposa de Teo Teló está sem aparecer na web há alguns dias e os internautas começaram a especular sobre o nascimento do filho do casal, Pietro. No entanto, a famosa negou os rumores para seus seguidores.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Gabi publicou uma nota para esclarecer seu sumiço. Segundo ela, seu primeiro herdeiro ainda não havia nascido e há outro motivo para ela ter ficado reclusa nos últimos dias.

"Oi gente, tudo bem? Pietro não nasceu. Na verdade, a depressão que anda me vencendo nos últimos dias. Nessas horas eu não tenho muito o que fazer, prefiro me isolar... Respirar fundo", revelou a cantora.

Em seguida, ela ainda falou sobre seu aniversário de 31 anos, que também aconteceu no sábado, mas que não teve um clima muito legal. "Obrigada pelas felicitações. Ironicamente esse tá sendo o pior aniversário da minha vida, justo num momento tão especial. Tô tentando separar as sensações", afirmou Gabi.

Por fim, ela afirmou que continuará alguns dias afastadas e agradeceu pela compreensão. "Daqui uns dias eu volto, quando eu estiver normal. Agora não tenho muito a somar com vocês. Beijos, Gabi", finalizou.

Gabi Luthai enfrentou quadro de depressão no início da gravidez

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Gabi Luthai revelou que enfrentou um quadro depressivo logo quando descobriu a gravidez de Pietro, seu primeiro filho com o marido, Teo Teló. Casados desde 2020, o casal somente descobriu a gestação após três anos juntos. No entanto, segundo a cantora, aquele não havia sido um momento feliz.

"Diferente do que eu sempre imaginei, não foi nada fofo, legal ou emocionante no sentido de romantizado. Sem saber, eu estava em depressão. Com a questão dos hormônios, tudo ficou muito mais intensificado, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu já estava fazendo terapia, mas me sentindo muito instável emocionalmente", contou ela.

Ela conta que resolveu fazer o teste de gravidez enquanto fazia uma oração às 5h da manhã. Luthai passava por um período complexo emocionalmente, e não achava que estava grávida, já que não estava com os sintomas mais comuns de uma gestação.

"Apareceu grávida. Eu fiquei em choque. Por mais que fosse uma coisa esperada, quando eu recebi a notícia eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar que precisava melhorar as minhas emoções, e já estava há alguns dias lidando com essa dificuldade, sem saber que era depressão, depois ficou um pouco mais simples".

