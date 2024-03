Gabi Luthai explica homenagem em nome do filho com Teo Teló: 'Versão italiana'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabi Luthai também comentou sobre a reta final da gravidez e compartilhou novos cliques ao lado do marido

Na reta final da gravidez, Gabi Luthai (30) e Teo Teló (38) surpreenderam os fãs no último sábado, 16, ao compartilhar o nome do primeiro filho, Pietro. A cantora conta que o nome foi escolhido a dedo, e explica que ele carrega uma homenagem para a família do marido, irmão de Michel Teló (43).

"Sempre falamos de ter filhos e há alguns anos o único nome que os dois amavam muito era Pietro, é a versão italiana de Pedro", começa Gabi Luthai , em entrevista à CARAS Brasil. "Como a família do Teo é toda de origem italiana e ainda carregam muitos costumes, achei que seria uma homenagem também."

A cantora conta que há alguns anos, enquanto participava em um retiro de sua igreja, visualizou um bebê menino, que seria o Pietro. Ela diz que, na época, chegou a falar com Teo. Além disso, os dois gostam do significado do nome, que remete a solidez e estabilidade.

O casal anunciou a gestação em meados de dezembro do ano passado. No início da gravidez, Luthai enfrentou um quadro de depressão e optou por cuidar de sua saúde mental antes de contar publicamente que seria mãe pela primeira vez.

Agora, os dois estão sentindo a animação e frio na barriga da reta final. "O Teo está mais ansioso que eu, talvez porque a mãe carrega o bebê na barriga e vai sentindo cada movimento, mudança e a ficha do pai vai caindo aos poucos."

"É um momento de muita expectativa e felicidade. E claro, estou deixando tudo organizado para a chegada do nosso bebê", completa a cantora, que tem mostrado, em seu perfil do Instagram, a rotina de organização do quarto de Pietro.

Na última semana, Gabi Luthai e Teo Teló comemoraram quatro anos do casamento religioso. Também em seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou um texto em homenagem ao marido, e contou que voltou ao mesmo local da cerimônia para receber a unção para o bebê.

CONFIRA ANÚNCIO DO NOME DO FILHO DE GABI LUTHAI E TEO TELÓ: