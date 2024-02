Teo Teló e Gabi Luthai se emocionam ao ver rostinho do filho em ultrassom

À espera do primeiro filho com Teo Teló, Gabi Luthai se encantou ao ver o rosto do bebê em ultrassom 4D: 'Não parou quieto'

Grávida do primeiro filho, a cantora e influenciadora Gabi Luthai usou as redes sociais na última sexta-feira, 02, para compartilhar um registro bastante especial com os seguidores. Ao lado do marido, Teo Teló, ela realizou ultrassom 4D e o casal conseguiu ver com mais nitidez o rostinho do bebê.

À espera de um menino, os dois viajaram para Orlando, na Flórida, e aproveitaram para realizar o exame enquanto compravam o enxoval do herdeiro. No registro publicado por Gabi, é possível observá-la brincando com a barriga enquanto a enfermeira mostra a tela.

"Estamos curtindo muito nossa babymoon e fazendo comprinhas pro enxoval do nosso 1° filho [...] Ontem fizemos ultrassom 4D lá na Macrobaby, pra aproveitar e ver o rostinho desse menino… que não parou quieto, como sempre, acho que ele é 100% nosso filho. Que momento!", escreveu a cunhada de Michel Teló e Thais Fersoza na legenda da publicação.

Em outro momento do vídeo, Teo Teló aparece beijando o barrigão de Gabi Luthai enquanto conversava com o bebê. Encantados com o momento, os dois não esconderam a emoção ao verem o rostinho do filho. Vale lembrar que o casal ainda não revelou o nome do herdeiro.

Gabi Luthai desabafa sobre pessoas que confundem Teo e Michel Teló

A cantora Gabi Luthai admitiu que não é fácil lidar com alguns internautas confusos. A esposa de Teo Teló desabafou sobre as confusões que as pessoas fazem entre seu marido e o irmão, o cantor Michel Teló.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores. Na ocasião, ela foi questionada por um fã sobre como ela lida com a confusão que as pessoas fazem entre os irmãos Teló, que são muito parecidos fisicamente.

"Como você lida com tanta gente confundindo seu marido com o irmão?", questionou o internauta. Com um filtro de cara de palhaço, Gabi apareceu com uma cara chateada nos stories e falou sobre a situação. "Eu acho pior a parte que me julgam como destruidora de lares kkkk Me xingam de graça, como se eu tivesse pegando homem casado", disse ela.