Gabi Luthai desabafa sobre pessoas que confudem Teo e Michel Teló: "Me xingam"

Após alguns internautas confundirem Teo Teló com seu irmão, Michel Teló, Gabi Luthai desabafa sobre os comentários que recebe nas redes sociais

A cantora Gabi Luthai admitiu que não é fácil lidar com alguns internautas confusos. Nesta segunda-feira, 8, a esposa de Teo Teló desabafou sobre as confusões que as pessoas fazem entre seu marido e o irmão, o cantor Michel Teló.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores. Na ocasião, ela foi questionada por um fã sobre como ela lida com a confusão que as pessoas fazem entre os irmãos Teló, que são muito parecidos fisicamente.

"Como você lida com tanta gente confundindo seu marido com o irmão?", questionou o internauta. Com um filtro de cara de palhaço, Gabi apareceu com uma cara chateada nos stories e falou sobre a situação. "Eu acho pior a parte que me julgam como destruidora de lares kkkk Me xingam de graça, como se eu tivesse pegando homem casado", disse ela.

Vale lembrar que Michel Teló é casado com a atriz Thaís Fersoza desde 2014. Os dois são pais de Melinda, de 7 anos, e Teodoro, 6. Já Gabi Luthai e Teo Teló são casados desde 2022 e estão à espera de seu primeiro filho, cujo nome ainda não foi revelado.

Gabi Luthai e Teo Teló mostram detalhes do chá revelação de seu bebê

No dia 18 de dezembro, a cantora Gabi Luthai e seu marido Teo Teló, irmão de Michel Teló, revelaram o sexo de seu primeiro bebê. Em suas redes sociais, o casal anunciou que está esperando por um menino e mostraram detalhes do chá revelação do seu filho.

Em vídeo compartilhado em seus perfis oficiais do Instagram, os futuros papais mostraram alguns detalhes de seu chá revelação e aproveitaram para contar a notícia aos seus seguidores. No registro, eles se emocionam com a nuvem de confete azul que anunciou a novidade.

"E nosso 1° neném é… muito feliz! Que Deus te abençoe, meu amor! Papai e mamãe te amam muito!", escreveram Gabi e Teo na legenda da publicação. Na recordação, eles se emocionaram com o anúncio e se abraçaram em frente a um letreiro que dizia 'Baby Lutelo'.