Flávia Viana compartilha fotos do filho e seguidores ficam espantados com tanta fofura

Flávia Viana mostrou a fantasia de Halloween escolhida para o filho, Gabriel, e explodiu o fofurômetro

CARAS digital Publicado em 31/10/2022, às 18h35

A ex-BBB, atriz e apresentadora Flávia Viana (38) deixou os seguidores extremamente espantados com a fantasia de Halloween do filho caçula, Gabriel, nesta segunda-feira, dia 31. O pequeno apareceu em uma sequência de fotos caracterizado de Chucky, personagem assustador dos filmes de terror. Mas Gabriel deixou os seguidores espantados com tanta fofura!

“31/10/22 Meu chucky não é lindo????? Não estou dando conta desse Gabriel hahahaha", escreveu a mamãe babona. Nos comentários, amigos e celebridades fizeram questão de comentar sobre o visual do pequeno: “Ai que amor”, disse Sabrina Sato. “Lindooo da Bombom”, exclamou Adriana Bombom. Em seus stories, Flávia compartilhou todo o processo de transformação, desde a maquiagem, até o look escolhido.

Flávia Viana relembra participação no BBB e mostra evolução da filha

Flávia também ama exibir em suas redes sociais todo seu amor pela filha mais velha, Sabrina (19). Além de compartilhar frequentemente fotos com a filha, que parece até ser sua irmã, ela também resolveu mostrar a evolução da menina, 15 anos após a sua participação no reality do Big Brother Brasil 7. Ela compartilhou uma foto ao lado de Sabrina atualmente e um vídeo de 2007, com a filha ainda pequena.

Na legenda, escreveu: “Oi tempo, vai devagar aí Sr. Eu e minha filha 15 anos depois.”