Filhos de Isabella Scherer dão show de fofura em novas fotos: ''Eu não aguento''

Mel e Bento, filhos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans, explodiram o fofurômetro em novas fotos nas redes sociais

Alerta de papai coruja! Rodrigo Calazans encantou os seguidores ao mostrar o primeiro Dia das Crianças dos filhos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Isabella Scherer (26).

O modelo publicou fotos dos herdeiros de um mês usando roupas do Flamengo e se derreteu. "O primeiro dia 12 de outubro deles", escreveu ele na legenda da publicação.

Até mesmo a mamãe, vencedora do Masterchef, fez questão de comentar. "Eu não aguento", disse ela.

Os admiradores da família não ficaram de fora e rasgaram elogios para os irmãos. "Coisa mas linda", "A Calazinha e o Isinha", "Perfeitos e lindos", "Que riqueza!", dispararam eles.

Recentemente, Isabella Scherer compartilhou com os seguidores uma nova foto do namorado, Rodrigo Calazans, com os filhos gêmeos, Mel e Bento. Ela flagrou uma cena fofíssima onde o modelo curte o carinho e amor dos herdeiros.

ISABELLA SCHERER TESTA LEITE APÓS BEBER TAÇA DE VINHO

Isabella Scherer (26) dividiu com os seguidores a experiência de testar o seu leite após tomar uma pequena taça de vinho. Pelos Stories do Instagram, a mãe de Mel e Bento contou como se sentiu ao voltar para casa para amamentar os gêmeos.

A influenciadora disse que saiu para celebrar o aniversário do pai, Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, e que chegou a beber uma taça de vinho, mas ficou com a consciência pesada. "Ontem foi aniversário do meu pai e tomei uma taça de vinho pequena, e com peso na consciência. Cheguei em casa para amamentar, mas antes fui testar o leite", começou ela.

