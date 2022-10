Isabella Scherer testa leite após tomar taça de vinho: ''Peso na consciência''

Amamentando, Isabella Scherer compartilhou com os seguidores que tomou uma taça de vinho pequena e ficou com peso na consciência

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 13h21 - Atualizado às 13h21

Isabella Scherer (26) dividiu com os seguidores a experiência de testar o seu leite após tomar uma pequena taça de vinho. Pelos Stories do Instagram, a mãe de Mel e Bento contou como se sentiu ao voltar para casa para amamentar os gêmeos.

A influenciadora disse que saiu para celebrar o aniversário do pai, Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, e que chegou a beber uma taça de vinho, mas ficou com a consciência pesada.

"Ontem foi aniversário do meu pai e tomei uma taça de vinho pequena, e com peso na consciência. Cheguei em casa para amamentar, mas antes fui testar o leite", começou ela.

Na sequência, Isa contou como fez o teste para saber se havia álcool em seu sangue. "Você pinga uma gota de leite nisso e se mudar de cor é porque tem álcool no leite. Mas acho que não vou conseguir beber amamentando, nem com isso daqui. Dá peso na consciência", afirmou ela.

ISABELLA SCHERER FAZ RELATO DO PARTO DOS GÊMEOS

Isabella Scherer (26) compartilhou um vídeo do relato do parto dos filhos gêmeos, Mel e Bento. A influenciadora gravou mais de 12 minutos dando detalhes da chegada dos herdeiros, fruto do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

A vencedora do Masterchef iniciou o relato contando da sua internação. "Com 28 semanas eu fiquei internada por uma semana no hospital. Tomei medicação para inibir o parto prematuro. Voltei para casa e começou meu repouso forte. Já não podia fazer exercício, por conta do colo do útero ter encurtado pela metade. Foi de 49 milímetros para 20 e poucos em menos de um mês", começou ela.

