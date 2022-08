Filhos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas dão show de fofura ao posarem sorridentes em foto

Fabiula Nascimento publicou fotos em família e os herdeiros, Roque e Raul, roubaram a cena ao sorrirem para a câmera

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 12h06

O fofurômetro explodiu! Fabiula Nascimento (44) derreteu o coração dos seguidores e amigos ao compartilhar novas fotos dos filhos, Roque e Raul.

A mamãe coruja e o marido, Emilio Dantas (39), curtiram um passeio com os herdeiros e aproveitaram para registrar o momento, porém o que eles não contavam era com a fofura extrema dos pequenos.

No colo da atriz, um dos gêmeos imita gente grande e exibe um sorriso banguelo para a selfie. Já o outro bebê, está no colo do papai, mas não fica para trás e esbanja simpatia.

"Eita… Chega a manteiga derrete!", escreveu Fabiula na legenda. Amigos do casal fizeram questão de comentar. "Não dá!!!!!!! Meus afis são os mais lindos do mundo!!!", disse Giovanna Ewbank; "Ai meu coração", comentou Andreia Horta; "Ah genteeeeee", disparou Giovanna Lancellotti.

FERNANDA GENTIL VISITA FILHOS DE FABIULA NASCIMENTO E EMILIO DANTAS

Fernanda Gentil (35) surgiu em um momento fofo ao lado de Roque e Raul (7 meses), os filhos gêmeos de Fabiula Nascimento (44) e Emílio Dantas (39). A jornalista visitou a casa dos atores, que fica no mesmo condomínio que o dela, e foi flagrada pela mamãe coruja brincando com os meninos sentada no chão.

