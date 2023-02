Filho de Viviane Araújo surge fantasiado de pirata em seu mesversário: "Que lindeza"

Viviane Araújo encantou os seguidores ao comemorar o quinto mês de vida do filho, Joaquim, em clima de Carnaval

Viviane Araújo(47) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

Nesta segunda-feira, 6, o menino completou cinco meses de vida, e para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa intimista em clima de Carnaval, o 'Bloquinho do Joaquim', com direito a bolo e docinhos decorados com máscaras.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, o pequeno surgiu fantasiado de pirata, e Viviane contou aos fãs que não pode participar da comemoração porque está trabalhando. "Mamãe tá trabalhando, mas a festinha já tá rolando! Feliz 5 meses meu piratinha!!!! Te amo demais meu filho!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pelos cliques e parabenizaram Joaquim. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Parabéns, príncipe", comentou outra. "Ele é muito lindo. Parabéns pelos seus 5 meses, Joaquim", falou uma admiradora. "Que pirata mais fofinho", elogiou mais uma. "Cinco meses de pura gostosura", afirmou uma fã.

Confira as fotos do filho de Viviane Araújo fantasiado:

Look transparente

A atriz Viviane Araújo surpreendeu com mais uma fantasia de Carnaval. Neste último domingo, 05, a famosa surgiu arrasadora com uma roupa do tema "pecado" para o ensaio da Salgueiro e impressionou.

Cinco meses após dar à luz seu primeiro filho, Joaquim, a musa mostrou que já recuperou seu corpaço e parou tudo ao surgir vestindo um macacão vermelho transparente. Com folhas e uma cobra, ela representou a história bíblica da serpente na criação. "Pecado original", escreveu ela na legenda do vídeo, em que apareceu se exibindo.

