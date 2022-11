Filho de Viviane Araújo faz charme vestindo look de futebol e encanta: ''Uma graça''

Vestindo uniforme do Vasco, filho de Viviane Araújo apareceu sorrindo em foto e roubou a cena com tanta fofura

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 07h44

O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, completou dois meses de vida e deu um show de fofura na rede social da mãe neste domingo, 06. Uniformizado para seu mesversário, o pequeno encantou com seu charme ao surgir sorrindo.

No registro compartilhado pela atriz, o herdeiro apareceu todo sorridente e chamou a atenção ao aparecer vestindo o uniforme do Vasco, time que foi tema de sua festinha do segundo mês.

"Respeitem o vascaíno aqui", brincou a famosa ao publicar o clique de Joaquim dando risada e esbanjando muita fofura com seu look de futebol.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram o garoto de muitos elogios. "Uma graça", admiraram os fãs. "Que amor de sorriso", escreveram outros.

Ainda neste domingo, 06, Viviane Araújo compartilhou um vídeo mostrando como foi o segundo mersversário com tema de Vasco de Joaquim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

A atriz Viviane Araújo retomou os treinos na última segunda-feira, 17. A musa de Carnaval, que deu à luz Joaquim no começo de setembro, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho, mesmo contando com o apoio das babás.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!