Com festa temática, Viviane Araújo e Guilherme Militão celebram o segundo mês do filho, Joaquim

Viviane Araújo mostrou os detalhes da festa intimista do filho, Joaquim, que completou dois meses de vida

Dia de comemoração! Viviane Araújo (47) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário do filho, Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

O menino completou dois meses de vida neste domingo, 6, e os papais corujas prepararam uma festa em casa com o tema 'Vasco da Gama', que contou com uma decoração cheia de balões e bolo temático.

Além disso, nas imagens publicadas no feed do Instagram, Joaquim aparece usando o uniforme do time de futebol, assim como Militão, e Viviane se derreteu. "2 meses do nosso Joaquim! O vascaíno mais lindo desse mundo! Filho, muitas bençãos em sua vida! Papai e mamãe te ama além do infinito @gmmilitao", declarou a mamãe.

Os seguidores encheram a publicação de elogios, mas também brincaram com o fato do bebê ser torcedor do Vasco. "Que amor", disse uma internauta. "Como ensinar seu filho a saber perder: Torcendo pro Vasco. Ele é lindo. Parabéns, Deus abençoe", escreveu outra. "Defeito esse príncipe não tem, talvez o time", brincou mais uma.

Confira as imagens da comemoração do segundo mês do filho de Viviane Araújo:

