Filho de Thaila Ayala tenta correr aos 7 meses e impressiona: ''Não aceita mais colo''

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 09h43

O filho de Thaila Ayala e Renato Góes mostrou que já quer andar sozinho, ou melhor correr!

Nesta sexta-feira, 15, a atriz compartilhou um vídeo de Francisco, de apenas sete meses, tentando se movimentar rápido sem a ajuda dela e impressionou com a desenvoltura do pequeno.

"Com 5 ele já queria andar agora com 7 quer correr… como faz Brasil pra segurar essa criança que não aceita mais colo, nem carrinho nem cadeirinha", contou Thaila Ayala admirada com o herdeiro.

Nos comentários, os internautas também ficaram chocados com o garoto. "Que lindo", babaram os fãs. "Fofo", definiram outros o registro.

Ainda nos últimos meses, Thaila Ayala encantou ao mostrar a introdução alimentar de Francisco comendo frutas.

Filho de Thaila Ayala tenta correr; veja o vídeo: