Filho de Claudia Raia explode o fofurômetro ao surgir sorrindo em soneca: ''Sonha''

Em novo clique dormindo, filho de Claudia Raia deu show fofura e charme ao surgir sorrindo

O filho de Claudia Raia (56), Luca, de apenas um mês, deu um show de fofura e charme em mais uma aparição a rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 16, a atriz compartilhou uma foto do herdeiro mais novo sorrindo enquanto tirava uma soneca e encantou os internautas.

No registro publicado pela famosa, o pequeno apareceu usando um look amarelo-claro enquanto descansava com bastante serenidade. Tranquilo ao recarregar sua energia, o bebê surgiu dando um sorrisinho de felicidade.

Mãe coruja, Claudia Raia não aguentou e mostrou o momento de sua intimidade para os fãs. "Com o sorriso do meu bebê Luca quando sonha com os anjinhos", disse ela ao exibi-lo dormindo em uma roupa de cama branca também com detalhes amarelos e uma naninha da mesma cor, combinando com o look do dia.

Ainda nos últimos, a artista se gravou na academia com Luca. Após um mês do nascimento do filho caçula, a famosa pode voltar a fazer atividade física e mostrou o momento na companhia do garoto.

Veja a foto do filho de Claudia Raia dormindo:

Claudia Raia mostra filho enrolado em presente emocionante: "A manta dos desejos"

A atriz Claudia Raia emocionou os seguidores nesta terça-feira, 14, ao publicar uma foto de uma mantinha inusitada que foi feita sob medida para o filho recém-nascido.

Ela é decorada todo com bordados realizados a partir de votos de membros da filha, incluindo os irmão Sophia Raia e Enzo Celulari. Além de compartilhar a foto, ela revelou a novidade com animação.

"A manta do desejos. Aqui estão os desejos da minha família, da mamãe, do papai, do meu irmão e da minha irmã", disse a atriz. Ela é na cor bege com bordados em verde escuro. Veja aqui.

Mais cedo, foi a vez de Jarbas Homem de Mello posar com o filho Luca, que tem apenas um mês de vida, fruto de seu casamento com a atriz Claudia Raia, no colo. O pequeno esbanjou fofura ao surgir olhando para a foto, publicada pelo pai babão em seu Instagram.

"Bom dia pessoal! Eu e papai estamos aqui pra desejar uma linda semana pra todo mundo!", escreveu Jarbas ao legendar a postagem.

