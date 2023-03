Claudia Raia mostra filho enrolado em presente emocionante: "A manta dos desejos"

Claudia Raia mostra filho enroladinho em presente que emocionou os fãs; veja

A atriz Claudia Raia (56) emocionou os seguidores nesta terça-feira, 14, ao publicar uma foto de uma mantinha inusitada que foi feita sob medida para o filho recém-nascido.

Ela é decorada todo com bordados realizados a partir de votos de membros da filha, incluindo os irmão Sophia Raia e Enzo Celulari. Além de compartilhar a foto, ela revelou a novidade com animação.

"A manta do desejos. Aqui estão os desejos da minha família, da mamãe, do papai, do meu irmão e da minha irmã", disse a atriz. Ela é na cor bege com bordados em verde escuro.

Mais cedo, foi a vez de Jarbas Homem de Mello posar com o filho Luca, que tem apenas um mês de vida, fruto de seu casamento com a atriz Claudia Raia (56), no colo. O pequeno esbanjou fofura ao surgir olhando para a foto, publicada pelo pai babão em seu Instagram.

"Bom dia pessoal! Eu e papai estamos aqui pra desejar uma linda semana pra todo mundo!", escreveu Jarbas ao legendar a postagem.

Veja:

Claudia Raia faz festinha de um mês para o filho Luca

A mamãe coruja Claudia Raia não deixou a data passar em branco e organizou uma festinha para comemorar o primeiro mês de vida do filho mais novo, Luca!

No último sábado, 11, a atriz compartilhou registros da celebração em casa ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, que contou com a presença do irmão mais velho do bebê, Enzo Celulari (25), do relacionamento de Claudia com Edson Celulari (64), e de outros familiares.

"Luca convida", brincou o primogênito da atriz. "Adivinha quem está fazendo um mês hoje? Viva, Luca!", postou ainda o empresário mais cedo.

"Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês!", escreveu Claudia a postar registros do momento em família.

