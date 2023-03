Claudia Raia volta para a academia e leva o filho recém-nascido, Luca

Pouco mais de um mês após dar à luz Luca, Claudia Raia volta a se exercitar na academia e conta com a companhia do filho recém-nascido

A atriz Claudia Raia está de volta aos exercícios físicos após o nascimento do filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Nesta terça-feira, 14, a estrela foi à academia e mostrou a imagem nas redes sociais.

A artista apareceu caminhando na esteira e contou com a companhia de Luca, que ficou dormindo no carrinho. “Olha eu, primeiro dia de caminhada. Trigéssimo segundo dia da cesárea, estou aqui e olha quem está comigo: Luquinha! E a gente está aqui para desejar uma linda semana para vocês. Se você ainda não foi na academia, vai, boba! Trabalha e vai depois! Olha eu aqui, estou aqui na luta. Vamos todos juntos! Linda semana para vocês”, afirmou ela nos stories do Instagram.

Mais cedo, Claudia Raia contou que recebeu a visita de Angélica, Luciano Huck e Eva. Eles foram conhecer Luca na casa da atriz. “Encontro em família com meus amigos irmãos Angélica, Luciano Huck e a princesa Eva! Obrigada meus amores pelo carinho e por tantos anos de amizade, amo vocês!”, disse ela.

Luca é o filho caçula de Claudia Raia. Ele é fruto do casamento dela com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). A atriz também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.