filho de claudia raia esbanja fofura em cenário de natal

Quem aguenta? Filho de Claudia Raia esbanja fofura ao surgir em clima natalino; pequeno Luca encantou ao surgir sorrindo e cheio e charme

O filho de Claudia Raia, Luca, de 9 meses, esbanjou fofura ao surgir curtindo o clima de Natal. Nesta sexta-feira, 15, a famosa compartilhou um clique do herdeiro todo sorridente em um cenário natalino e esbanjou fofura.

Todo estiloso, o caçulinha da artista apareceu sorridente e vestindo um look amarelo com uma touca na cabeça. Quase em pé, o herdeiro da famosa com Jarbas Homem de Mello impressionou ao mostrar que está bem grandinho e já querendo andar.

"Tá chegando o Natal! Oba", escreveu a atriz ao postar o clique fofíssimo do menino, que celebrará a data especial pela primeira vez desde seu nascimento.

Além de Luca, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Em entrevista ao programa Encontro, ela revelou que as duas décadas de diferença não atrapalham na construção de uma relação sólida entre os irmãos:"Eles são padrinhos do Luca. Então é muito lindo, porque é uma relação de irmão, meio de padrinho".

Veja o clique do filho de Claudia Raia no cenário de Natal:

Claudia Raia combina look com o filho

A atriz Claudia Raia encantou ao surgir combinando o look com o filho caçula, Luca. Usando um vestido preto longo com cinto e sandálias com detalhe dourado, a artista surgiu cheia de poder enquanto bebê posou vestindo também uma roupa preta, com muita fofura. Claudia Raia então revelou o que estavam fazendo.

"Eu e a mamãe escolhendo nossos lookinhos pra comemorar meus 09 meses de vida amanhã", contou a musa. Nos comentários, os internautas e o papai, Jarbas Homem de Mello logo encheram a dupla de elogios. "Meus amores", babou o marido pela atriz. "Lindos demais", admiraram outros.