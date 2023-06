Filho de Claudia Raia acompanha a mãe no trabalho: 'Primeira vez no teatro'

Com três meses de vida, filho de Claudia Raia faz sua estreia no teatro ao acompanhar a atriz no trabalho

O filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, Luca, de três meses, fez sua estreia no teatro. Nesta terça-feira, 06, a atriz mostrou a primeira vez do pequeno no local ao acompanhá-la no trabalho. Os registros fofos do momento encantaram os internautas.

Em sua rede social, a famosa publicou os cliques e vídeos da visita especial do pequeno. Usando um macacão marrom, Luca esbanjou seu estilo e charme ao marcar presença no lugar marcante para a mãe.

"Dia de acompanhar a mamãe no trabalho, primeira vez no teatro a gente nunca esquece", mostrou Claudia Raia a visita e recepção que o herdeiro caçula recebeu ao fazer sua estreia no local.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram por Luca ao vê-lo sorrindo ainda no berço. "Lindo", elogiaram. "É o pai todinho", viram semelhança do menino com Jarbas Homem de Mello. "Como ele tá desenvolvendo rápido", notaram outros.

Nas últimas semanas, o filho de Claudia Raia foi batizado e detalhes da cerimônia chamaram a atenção. Após o momento religioso, a família e amigos foram para a mansão da família aproveitar um banquete luxuoso. Além da mesa de comidas especiais, a famosa mostrou que foi montada uma principal com bolo personalizado e vários doces, tudo também em azul-claro e com o nome de Luca gravado.

Veja a estreia do filho de Claudia Raia no teatro:

Claudia Raia sofre críticas ao mostrar almoço luxuoso da família: ''Hipócritas''

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um momento de sua família em sua mansão, no interior de São Paulo. Para o Dia das Mães, a famosa fez um almoço luxuoso para celebrar a data com os filhos e acabou recebendo críticas ao exibir os detalhes do evento.

No vídeo, além de mostrar momentos curtindo com os herdeiros, Enzo Celulari, Sophia Raia e o caçulinha, Luca, de três meses, a artista exibiu a montagem da mesa com uma especialista. Com um jogo de pratos e taças de alto nível, ela fez a refeição.

"Um pouquinho do meu Dia das Mães pra você lembrar que hoje é Dia da Família! E se você é como eu e ama reunir sua prole envolta da mesa, olha que trabalho lindo da @namesacomju, pra deixar os momentos em família ainda mais especiais ", falou Claudia Raia.

Nos comentários da publicação, a atriz acabou recebendo críticas ao exibir o luxo. "80% das brasileiras comemorando com copos de extrato de tomates ou de plástico mesmo. E sendo felizes do mesmo jeito... essas postagens...", escreveram. "Decoração linda, mas só nessa decoração dava pra alimentar muitas famílias que não tem nem um pão pra se alimentar... sei que ela é rica e pode, mas não vamos ser hipócritas", opinaram outros.