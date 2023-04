Claudia Raia mostra Luca sorrindo e choca: ''Pariu seu marido''

Claudia Raia mostra como filho caçula está crescendo e impressiona com forte semelhança com o marido

A atriz Claudia Raia (56) compartilhou novos cliques encantadores do filho caçula, Luca, de dois meses. Neste domingo, 23, a famosa mostrou o momento em que arrumou o pequeno para fazerem um passeio em família com o marido, Jarbas Homem de Mello (53), e o herdeiro mais novo roubou a cena com tanta fofura.

Nos registros, a artista exibiu o garoto de toalha e já vestido para curtir o domingo com os pais. Sorridente, ele encantou com seu charme e estilo ao surgir vestindo um macaquinho verde.

"Me arrumando pra curtir o domingo com o papai e com a mamãe", publicou Claudia Raia os cliques de Luca.

Nos comentários da publicação, os seguidores babaram pelo garoto e mais uma vez notaram a forte semelhança que ele tem com Jarbas. "Você pariu seu marido", escreveu uma internauta. "A carinha do pai", falaram outros.

Ainda neste sábado, 22, Claudia Raia impressionou ao postar fotos com a filha do meio, Sophia Raia (20), fruto de seu ex-casamento com Edson Celulari (65). A semelhança da garota com a atriz também chamou a atenção dos internautas.

Veja as fotos do filho de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

De cara lavada, Claudia Raia revela suco inusitado para problema: ''Batata doce com limão''

Adepta a um estilo de vida saudável, a atriz Claudia Raia, que está amamentando o filho Luca, de dois meses, compartilhou nesta terça-feira, 18, mais uma de suas dicas. Após falar que está comendo canjica para aumentar a produção de leite, a artista surpreendeu ao ensinar um suco inusitado para a um problema no estômago.

Sem maquiagem e ainda de camisola de amamentar, a famosa se gravou tomando o líquido ainda em jejum e explicou para que serve a combinação inesperada de batata-doce com limão.

"Eu to muito dicas com Claudia Raia, eu queria mostrar um suco pra vocês que eu to tomando toda manhã em jejum que é de batata doce com limão, quando que eu pude imaginar isso? Sabe o que significa esse suco? A substituição do omeprazol, é um suco pro estômago, olha que maravilhoso", contou ela.

"A internet tem dessas coisas né, gente? Eu fiquei sabendo na internet e eu to tomando já alguns dias, eu to sempre estranha do estômago assim e não é que faz efeito, olha, bom dia, dicas com Claudia Raia", brincou ao revelar seu novo remédio para queimação e dor no estômago.