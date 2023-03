Filho de Bianca Andrade e Fred Desimpedidos surge com look luxuoso: “Olha a pose”

O filho de Bianca Andrade e Fred Desimpedidos, Cris surgiu estiloso com look luxuoso em fotos ao lado da mãe

Nesta sexta-feira, 10, Bianca Andrade encantou a web ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos do seu filho Cris.

O filho da empresária com o influenciador Fred Desimpedidos surgiu esbanjando estilo com um look pra lá de luxuoso.

Nas fotos tiradas por Gonçalo Silva, o pequeno surgiu com um conjunto xadrez da grife Burberry composto por jaqueta, calça e moletom.

Cris ainda estava uma fofura sorrindo para os cliques com uma touca preta e grandes botas vermelhas do tipo galochas.

“Ah não gente, além de amar os looks fashionistas, olha a POSE que o menino fez para a foto!!! Não tem como negar, esse aí é filho de Boca Rosa e Fred mesmo, tá no DNA do moleque”, escreveu a mãe coruja na legenda da postagem.

Os seguidores da influenciadora e ex-BBB adoraram as fotos e rasgaram elogios à Cris! “Esse gudugo da mãe dele tá demais”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “PERFEITO”.

Outra influenciadora e ex-BBB explodiu o fofurômetro nas redes sociais. Isabella Cecchi publicou fotos de sua filha Beatriz, de dois meses.

Nos cliques compartilhados pela participante do BBB 19, a pequena surgia esbanjando alegria e sorrindo.