Ex-BBB Isabella Cecchi se derrete ao mostrar a filha sorrindo: "Amor mais lindo que existe"

Nas redes sociais, a ex-BBB Isabella Cecchi encantou os fãs ao mostrar várias fotos da filha, Beatriz, sorrindo

Isabella Cecchi (28) explodiu o fofurômetro ao compartilhar novas fotos da filha, Beatriz (dois meses), fruto de seu relacionamento com Pedro Orduña.

A ex-participante do BBB 19 publicou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques da herdeira sorrindo, e aproveitou para se declarar para a pequena.

"Querem sorrisos? Toma!! 2 meses do amor mais lindo que existe! Vida de mamãe @beatriz.cecchi", se derreteu a influenciadora digital.

Os cliques encantou os seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Muito gatinha", disse uma admiradora. "Que linda", escreveu outra. "A baby mais linda desse mundo", falou uma seguidora. "Que perfeição", comentou mais uma.

Beatriz, vale dizer, completou três meses de vida no dia 3 de março. Na ocasião, os papais corujas prepararam uma festa temática para comemorar a data especial. "Celebrando o 2° mês da nossa princesa @beatriz.cecchi e o aniversário do Papai @orduna_pedro. Obrigada Deus pela minha família", disse a ex-BBB.

Problema de saúde da filha

Recentemente, Isabella usou as redes sociais para dar detalhes sobre o quadro de saúde de sua filha, Beatriz, diagnosticada com bronquiolite. No Instagram, a ex-BBB publicou em seu perfil no Instagram alguns registros deitada ao lado da herdeira, e revelou que após passar 10 dias angustiantes devido à doença da bebê, agora ela está bem.

"Depois de 10 dias super difíceis, graças a Deus está tudo bem. A maternidade é mesmo avassaladora: ela vem e transforma tudo. Parece que nada mais tem importância, apenas a saúde e o bem-estar da bebê, sabe? Foram muitas noites de choro, orações e cuidados, mas minha pequenininha é forte e superou essa batalha. Já está 100% com a graça de Deus Obrigada a todos vocês pelas orações e pelo carinho", disse a influencer.

