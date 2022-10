Filhas de Nanda Costa e Lan Lanh surgem sujas de açaí em fotos e explodem o fofurômetro

Nanda Costa abriu um álbum de fotos do final de semana e, como sempre, as filhas gêmeas, Kim e Tiê, roubaram a cena

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 13h48

Fofura em dose dupla! Nanda Costa (36) dividiu com os seguidores fotos do final de semana e, mais uma vez, quem roubou a cena foram Kim e Tiê, filhas da atriz com Lan Lanh (54).

No primeiro registro, as meninas encantam ao posarem com os padrinhos, Emanuelle Araujo e o marido, com os primeiros presentes de um ano. Já na sequência, o fofurômetro explode com as pequenas felizes e com os rostos sujos de açaí.

As gêmeas ainda aproveitaram um teatrinho feito pela avó, mãe da musicista, e passeio na praia com as mamães.

E claro que os admiradores da família se derreteram pela dupla. "Que família maravilhosa", "Lindezas", "Ah meninas, vocês são esperança de um mundo de mais amor!", "Como passa rápido, aproveitem bastante essas belezuras", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Dia de vacina

Nanda Costa e Lan Lanh usou as redes sociais para mostrar as filhas, Kim e Tiê, indo tomar vacina. Nas imagens, as mamães aparecem com as meninas no colo, que estão com lacinhos na cabeça. "Hoje é dia de vacinar as nossas meninas e seguir com fé e esperança num futuro melhor para o Brasil!", escreveu Lan na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!