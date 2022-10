Nanda Costa encanta ao mostrar momento de diversão com as filhas: "Pool party na laje"

A atriz Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao mostrar a bagunça com a esposa, Lan Lanh, e as filhas gêmeas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 17h38

Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) encantaram os seguidores das redes sociais ao mostrarem um momento de diversão ao lado das filhas gêmeas, Kim e Tiê (11 meses).

Aproveitando o dia de sol neste domingo, 9, a atriz e a percussionista decidiram fazer uma bagunça com as herdeiras na piscina de casa.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as mamães e as meninas aparecem sorridente enquanto se refrescam na água. "Pool party na laje", disse Nanda na legenda da publicação.

Os registros do momento de diversão em família derreteu os internautas. "Que presente de domingo ver essas fotos no meu feed!", disse a apresentadora Poliana Abritta. "Que delícia! Família linda", escreveu uma seguidora. "Quanto amor", falou outra. "Muito fofas", comentou uma fã.

Confira as fotos da Nanda Costa e Lan Lanh se divertindo com as filhas:

Dia de vacina

Nanda Costa e Lan Lanh usou as redes sociais para mostrar as filhas, Kim e Tiê, indo tomar vacina. Nas imagens, as mamães aparecem com as meninas no colo, que estão com lacinhos na cabeça. "Hoje é dia de vacinar as nossas meninas e seguir com fé e esperança num futuro melhor para o Brasil!", escreveu Lan na legenda da publicação.

