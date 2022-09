Lan Lanh e Nanda Costa fazem festinha para celebrar os 11 meses das filhas

Lan Lanh e Nanda Costa fizeram um bolinho caseiro para celebrar a chegada dos 11 meses das filhas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 08h13

O tempo passou rápido demais! Na última segunda-feira, 20, as filhas gêmeas de Lan Lanh (54) e Nanda Costa (35), Kim e Tiê, completaram 11 meses de vida e ganharam uma festinha super especial das mamães.

O casal fez um bolinho caseiro e cantou parabéns para as meninas, como mostrou uma foto publicada por Lan Lanh em suas redes sociais. Na imagem, mães e filhas aparecem apagando as velinhas do bolo, se divertindo muito e trocando carinhos.

Na legenda, a percursionista não se aguentou e se derreteu pelas herdeiras: "11 meses das nossas ibejis! Ô Sorte!". Nanda ainda aproveitou os comentários para fazer uma brincadeira: "Não vai mais ter bolo todo mês, né?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muitas bençãos!", desejou um. "Viva! Beijinho para as 4!", escreveu outro. "Viva essa família linda!", falou ainda um terceiro.

Confira a foto que Lan Lanh publicou da festinha que fez para celebrar os 11 meses das filhas com Nanda Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lan Lanh (@lanlanhoficial)

Nanda Costa publica novas fotos das filhas na praia

Recentemente, Nanda Costa celebrou os 11 meses das filhas, Kim e Tiê, publicando fotos das meninas na praia curtindo uma aula de vôlei, enquanto faziam caras e bocas. "As gêmeas do vôlei de praia completam 11 meses hoje. Viva elas", se derreteu a mamãe ao celebrar o último mêsversário das herdeiras.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!