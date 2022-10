Gêmeas de Nanda Costa roubam a cena com fofura ao ir tomar vacina

Junto de Lan Lahn, a atriz Nanda Costa foi levar as filhas Kim e Tiê para vacinar e os seguidores morrem de amores pela duplinha

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 19h55

A atriz Nanda Costa (36) decidiu fazer seus seguidores morrerem de amores nesta segunda-feira, 3. Junto de sua esposa, Lan Lahn, ela apareceu em suas redes sociais com a duplinha de gêmeas, Kim e Tiê, nos braços, para ir tomar vacina.

No Instagram, a atriz compartilhou uma foto do casal com as filhas, que roubaram a cena com o estilo e a fofura para a programação especial. As duas, uma no colo de Nanda, enquanto a musicista segurava a outra, apareceram com lacinhos na cabeça.

“Hoje é dia de vacinar as nossas meninas e seguir com fé e esperança num futuro melhor para o Brasil!”, escreveu Lan na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelas gêmeas, deixando uma enxurrada de elogios para as pequenas. “Elas são perfeitas”, “Como estão lindas as meninas”, “Jesus! Essas crianças são lindas demais! Sou apaixonado”, comentaram alguns deles, junto de vários emojis de coração e carinhas apaixonadas.

Veja a publicação das gêmeas Kim e Tiê indo tomar vacina:

Filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh esbanjam fofura em cliques

Nanda Costa publicou uma série de fotos das gêmeas Kim e Tiê, que são frutos de seu relacionamento com a musicista Lan Lanh e que estão prestes a completar o primeiro aninho de vida.

Em seu Instagram, a atriz, que faz parte do elenco da série Cine Holliúdy, da TV Globo, postou algumas fotos nas quais as garotinhas aparecem ostentando muita fofura dentro do carro. "O amor vencerá", escreveu Nanda Costa ao legendar a publicação.