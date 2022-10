Filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh esbanjam fofura em cliques: ''O amor vencerá''

Atriz Nanda Costa se derrete ao compartilhar registros fofíssimos das herdeiras com Lan Lanh, as gêmeas Kim e Tiê, sorrindo

Mamãe coruja, Nanda Costa (36) costuma babar pelas herdeiras na web! A atriz compartilhou uma sequência de fotos encantadoras das filhas e encantou os fãs!

Neste domingo, 02, dia de votação, a artista publicou uma série de registros das gêmeas Kim e Tiê, que são frutos de seu relacionamento com a percussionista Lan Lanh (54) e que estão prestes a completar o primeiro aninho de vida no próximo dia 19 de outubro.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que integra o elenco da série Cine Holliúdy, da TV Globo, postou os cliques em que as garotinhas aparecem esbanjando muita fofura e simpatia dentro do carro.

"O amor vencerá", escreveu Nanda Costa ao legendar a publicação, recebendo elogios de famosos e anônimos, que deixaram mensagens no post.

"Sempre", disse Lan Lanh e a atriz Fabiula Nascimento nos comentários. "Que gostosura", "Que coisa mais linda Nanda. Parabéns", "É muita fofura", "Bênção", "Elas estão cada dia mais parecidas com você", destacaram os seguidores.

Confira as fotos das filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh:

Nanda Costa e Lan Lanh fazem festinha nos 11 meses das filhas

O tempo passou rápido demais! As filhas gêmeas de Lan Lanh e Nanda Costa completaram 11 meses em setembro e ganharam uma festinha super especial das mamães. O casal fez um bolinho caseiro e cantou parabéns para as meninas, como mostrou uma foto publicada por Lan Lanh em suas redes sociais. Na imagem, mães e filhas aparecem apagando as velinhas do bolo, se divertindo muito e trocando carinhos. "11 meses das nossas ibejis! Ô Sorte!", disse Lan. Nanda ainda aproveitou os comentários para fazer uma brincadeira: "Não vai mais ter bolo todo mês, né?".

