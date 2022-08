Filha de Virginia Fonseca esbanja fofura ao surgir usando óculos da coleção da mãe

Influenciadora Virginia Fonseca compartilha clique fofo de Maria Alice com óculos escuros de sua coleção e encanta os seguidores

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 11h25

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor na manhã desta terça-feira, 23, ao compartilhar mais um registro encantador da herdeira!

A pequena Maria Alice, de apenas um aninho, fruto do casamento da influenciadora digital com o cantor Zé Felipe (24), explodiu o fofurômetro ao surgir de óculos escuros de nova coleção da mãe, lançada na segunda-feira, 22, que fez sucesso e teve peças esgotadas com 30 minutos de lançamento.

Na imagem, publicada no perfil do Instagram da loira, a bebê encantou os fãs dos papais ao posar com camiseta pink e shortinho jeans em piscina de bolinhas e com o acessório no rosto. A empresária aproveitou para comentar sobre o sucedido lançamento e agradecer à primogênita por ajudar na divulgação.

"Elite né?! Isso aqui nós estamos falando da elite!!! Neném que apoia a mamãe no trabalho faz a mamãe crescer 10x mais. Amo você Maliiia, obrigada por tudo", se declarou Virginia na publicação.

"Linda", "Coisinha fofaa", "Aí mamãezinha, coisa mais linda", "Perfeita", "Ela tá muito lindaa", "Bonequinha", destacaram os fãs nos comentários.

Virginia Fonseca mostra Maria Alice de óculos escuros:

Zé Felipe mostra reação divertida de Maria Alice com beijo

Zé Felipe compartilhou um momento divertido e espontâneo entre ele, a esposa Virgínia Fonseca, e a filha do casal, Maria Alice. O casal aparece dando um beijinho na primogênita, que aparenta não gostar muito do carinho e faz uma careta "brava". Na foto, os três aparecem coladinhos e fazendo uma pose para a selfie. "Ela ama beijo", brincou o papai na legenda.

