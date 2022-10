Filha de Viih Tube e Eliezer chega a marca de 1 milhão de seguidores

Lua, que ainda está longe de nascer, dentro da barriga de Viih Tube, bateu a incrível marca no Instagram após ter seu nome revelado

18/10/2022

Viih Tube (22) e Eliezer (32) fizeram o chá de bebê para revelar que a criança gerada pelo casal será uma menina, no domingo, 16. E nesta terça-feira, Lua, que teve seu nome revelado pelos pais, alcançou a marca de 1 milhão de seguidores enquanto ainda está sendo gerada.

Lua, filha de Viih Tube, chega a um milhão de seguidores - Créditos: Reprodução / Instagram

Criado em 20 de setembro de 2022, o perfil alcançou 150 mil seguidores na primeira meia hora que esteve no ar. Impulsionado pela revelação do nome da pequena Lua, chegou a marca de 1 milhão de seguidores.

No domingo, Viih e Eliezer realizaram um chá de bebê com tema de BBB, visto que ambos são ex-participantes do reality show. Com muitos outros amigos que já passaram pelo programa presentes, o casal descobriu que seria uma menina.

Mais cedo nesta terça-feira, 18, Viih mostrou alguns registros de quando de ultrassom que fez para ver a filha, revelando oficialmente o nome da bebê que terá com Eliezer.