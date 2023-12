Filha de Pedro Scooby explode o fofurômetro ao curtir piscina com os pais

Prestes a completar seu primeiro ano de vida, Aurora rouba a cena ao se divertir em banho de piscina com seus pais, Pedro Scooby e Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby encantou seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao dividir um registro fofo de sua filha caçula, Aurora, que está prestes a completar um aninho. A bebê, que é fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker, deu um show de fofura ao curtir um dia na piscina ao lado dos papais babões.

Através de seu perfil oficial do Instagram, o ex-participante do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil 22', abriu um álbum de fotos do banho de piscina com a menina. Logo de capa, Aurora explodiu o fofurômetro ao surgir posando com um maiô colorido e um óculos escuro no colo de Cintia, enquanto recebia um beijo de Scooby.

Na sequência, a bebê, que parece ter puxado o cabelo ruivo da mãe, aparece se divertindo e batendo palminhas no colo do papai coruja. Por fim, o surfista dividiu um registro em que aparece ‘conversando’ com sua herdeira mais nova enquanto Aurora flutua e relaxa na piscina com o apoio de uma boia cor-de-rosa.

O atleta dispensou legendas para a publicação, mas amigos e seguidores deixaram muitos elogios nos comentários: “Que gracinha”, disse o ex-brother Eliezer. “Não dá com ela de óculos escuros”, uma admiradora se derreteu pela fofura da menina. “Família linda, abençoada e blindada por Deus”, disse outra seguidora.

Vale mencionar que Scooby tem mais filhos além da Aurora: Dom, que tem 11 anos, e os gêmeos, Bem e Liz, que têm 7 anos. Eles são frutos do casamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani, e vivem com a mãe em Portugal. Recentemente, o ex-casal brigou na justiça, mas conseguiram resolver tudo depois de conversarem com um mediador.

“Teve um sacrifício muito grande para que chegássemos num consenso bom e isso aconteceu, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral", Luana comentou sobre o fim da disputa judicial com Scooby, que aconteceu em agosto deste ano.

Cintia Dicker tomou medida drástica para proteger a filha:

Em novembro deste ano, Cintia Dicker usou as redes sociais para revelar que precisou tomar uma séria decisão! A modelo contou que passou a acionar sua equipe de advogados para lidar com os comentários maldosos sobre sua filha com o surfista Pedro Scooby, a pequena Aurora, que recebe ataques por sua aparência desde que chegou ao mundo.

A revelação surgiu depois que o influenciador digital Eliezer divulgou um vídeo em que também anuncia medidas legais para proteger sua filha com Viih Tube, Lua, que recebe muitos ataques na web. Cintia compartilhou o registro e contou que também decidiu que não vai mais permitir os comentários negativos; confira o desabafo da mãe de Aurora.