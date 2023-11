Filha de Neymar Jr usa uniforme da seleção em nova foto

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie aparece fofíssima em nova foto do seu ensaio newborn

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais na manhã desta quinta-feira, 16, ao mostrar uma nova foto de sua filha caçula, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. O atleta exibiu uma foto do ensaio newborn da herdeira, na qual ela apareceu usando um uniforme da Seleção Brasileira de Futebol.

Na legenda, ele disse que postou a foto para incentivar o time em dia de jogo. “Hoje tem jogo do Brasil e aqui já estamos preparados para torcer. Vamos Brasil”, afirmou ele.

Vale lembrar que Neymar Jr não estará em campo neste jogo. Isso porque ele está de licença médica. Ele sofreu uma lesão em um jogo da seleção e passou por cirurgia há poucos dias. Agora, ele está de repouso e fazendo sua recuperação, que deve demorar alguns meses para ele estar pronto para voltar aos campos.

Neymar Jr. desabafa sobre invasão na mansão de Bruna Biancardi

Neymar Jr. lamentou a invasão de homens armados na mansão da família de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie. Os bandidos entraram na propriedade durante a madrugada desta terça-feira, 7, e fizeram os pais de Bruna como reféns, deixando-os amarrados enquanto roubavam itens de valor.

Em um post no Instagram, o atleta lamentou o ocorrido. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!”, afirmou.

Bruna e Mavie não estavam em casa na hora da invasão. Apenas os pais da influencer estavam no local e foram feitos de reféns. Os bandidos invadiram a mansão na madrugada desta terça-feira, 7, com a ajuda de um dos moradores do condomínio e roubaram joias e dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 600 mil. Um dos suspeitos de fazer parte dos invasores foi preso pela Guarda Civil da região.