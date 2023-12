Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi ganha presente fofo da ex do jogador

Mãe do primeiro filho de Neymar Jr, Carol Dantas encanta ao presentear a pequena Mavie, herdeira do jogador com Bruna Biancardi

Nesta terça-feira, 05, Bruna Biancardi usou as suas redes sociais para mostrar que sua filha com Neymar Jr ganhou um presente muito especial de Carol Dantas, que é mãe do primeiro herdeiro do jogador de futebol. Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou que Mavie recebeu uma roupinha fofíssima da ex do atleta.

Através do stories em seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou detalhes do presente ao exibir sua recém-nascida usando um conjunto de camiseta e shortinho azul claro. Na legenda, a influenciadora expressou sua gratidão pelo gesto carinhoso: "Presente da família da tia Ca Dantas", evidenciando a boa relação que mantém com a empresária.

Carol se derreteu ao ver a pequena usando a roupinha que deu de presente. A mãe de Davi Lucca também compartilhou o vídeo e se declarou para a bebezinha, que completa seu segundo mês de vida amanhã: “Ficou perfeito com essas pernas cheias de dobrinhas”, ela se declarou para a nenê em seu perfil na rede social.

Vale lembrar que Carol conheceu sua sobrinha de consideração na última segunda-feira, 04. Acompanhada do filho, a loira mostrou o primeiro encontro com a pequena nas redes sociais. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela publicou alguns cliques do encontro ao surgir com os dois herdeiros do craque da Seleção Brasileira.

"Conheci a Mavie e estou apaixonada. Fiquei horas admirando ela e o Davi juntos", contou Carol. Vale mencionar também que o irmão mais velho já havia conhecido Mavie. Logo após o nascimento da pequena em outubro deste ano, o primogênito do jogador retornou ao Brasil às pressas para encontrar sua irmãzinha na maternidade.

É importante mencionar que o menino, de 12 anos, reside em Barcelona, Espanha, com sua mãe e seu irmãozinho Valentim, de três anos, fruto da relação de Carol com seu marido, Vinícius Martinez. Vale recordar que a empresária teve um breve relacionamento com o jogador e hoje, ela mantém amizade com o craque da Seleção Brasileira.

Carol Dantas descreve relação com Bruna Biancardi:

Carol Dantas nutre sua amizade não só com seu ex-namorado, Neymar Jr, mas também com a ex-namorada do jogador. Recentemente, a empresária revelou que troca dicas de maternidade com a modelo, enfatizando: "Além do amor e da proximidade que ela pode sentir, confiar e ter de mim. Isso sempre vai existir", declarou à Vogue.

Vale mencionar que Bruna anunciou o término do relacionamento com o craque recentemente, sem revelar o motivo exato do término ou informações sobre a filha do casal, por se tratar de um 'assunto particular', conforme mencionado pela modelo. No comunicado, a influenciadora esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da bebê.