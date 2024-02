Filha de Michelle Loreto rouba a cena ao surgir fantasiada de passista

A apresentadora Michelle Loreto mostrou nas redes sociais a filha, Aurora, comemorando seu quarto mês de vida em clima de Carnaval

A apresentadora Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 8, ao compartilhar novos cliques da filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso.

Para comemorar o quarto mês de vida da herdeira, a jornalista da TV Globo preparou uma festinha intimista em clima de Carnaval, e mostrou a pequena fantasiada de passista de frevo, com um vestido todo colorido e uma tiara na cabeça.

Ao publicar os cliques no feed do Instagram, a mamãe coruja se derreteu. "Todos prontos pro Carnaval? Minha pequena já tá com a fantasia de passista de frevo (filha de pernambucana... pernambucaninha é). Festejamos assim os 4 meses da minha neném. Bloquinho da Aurora bombou! #carnaval2024", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Viva a linda Aurora!", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Uma pituca carnavalesca!", falou uma fã. "Parabéns, Aurora linda! Fofa", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle Loreto mostra encontro da filha com a bisavó

No mês passado, Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um encontro muito especial. A filha da jornalista, Aurora, fruto de seu casamento com o diretor Alexandre Mattoso, conheceu a bisavó, dona Marleine, e a mamãe ficou bastante emocionada.

"A importância dos laços de amor - Aurora conheceu a bisavó. Marleine. Uvinha. A mulher que me ensinou muita coisa, que faz o melhor nhoque do mundo, que pegava no meu pé pra eu comer bem quando eu era criança (e que até hoje se preocupa com isso kkk). Ela é a única bisa da Aurora neste plano. Os outros (maternos e paternos) ela vai conhecer através das nossas lembranças e histórias. Fiquei emocionada ao ver Rora no colo da bisa. É um laço de amor que passa de geração em geração [...]", escreveu a apresentadora em um trecho da publicação.