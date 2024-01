Michelle Loreto mostra encontro da filha com a bisavó: "Laço de amor"

Nas redes sociais, a apresentadora Michelle Loreto contou que ficou emocionada ao ver a filha, Aurora, conhecendo a bisavó

A apresentadora Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 24, ao mostrar um encontro muito especial. A filha da jornalista, Aurora, de sete meses, fruto de seu casamento com o diretor Alexandre Mattoso, conheceu a bisavó, dona Marleine, e a mamãe ficou bastante emocionada.

"A importância dos laços de amor - Aurora conheceu a bisavó. Marleine. Uvinha. A mulher que me ensinou muita coisa, que faz o melhor nhoque do mundo, que pegava no meu pé pra eu comer bem quando eu era criança (e que até hoje se preocupa com isso kkk). Ela é a única bisa da Aurora neste plano. Os outros (maternos e paternos) ela vai conhecer através das nossas lembranças e histórias", contou a apresentadora.

Em seguida, Michelle falou sobre a importância desse laço de amor. "Fiquei emocionada ao ver Rora no colo da bisa. É um laço de amor que passa de geração em geração. E que você entende melhor quando vê seu filho no colo da sua avó. Amor é infinito. E quanto mais, melhor. Laços são importantes. E não importa se são de sangue ou não. A colinha que gruda tudo é feita de afeto. E isso não muda. É eterno", completou o texto.

Confira as fotos:

Ensaio fotográfico em família

Michelle Loreto usou as redes sociais ao compartilhar um novo clique em família. A apresentadora realizou um ensaio fotográfico com o marido, o diretor Alexandre Mattoso, e com a filha, Aurora, que nasceu no dia 7 de outubro, e encantou os seguidores.

No clique preto e branco publicado no feed do Instagram, feito pela fotógrafa Ana Pendloski, a bebê aparece encostada no peito do papai, que está abraçando e esposa e dando um beijo em sua cabeça. Já Loreto aprece dando um beijinho na bochecha pequena. "O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço! Amo vocês!", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira!