Filha de Mauricio Mattar exibe o rosto do filho recém-nascido: 'Cara do avô'

Filha de Mauricio Mattar, Petra Mattar abre álbum com as primeiras fotos do rosto do filho recém-nascido, Makai: 'Tão bonzinho'

A influenciadora digital Petra Mattar, que é filha do ator Mauricio Mattar, agitou as redes sociais na noite desta terça-feira, 18, ao mostrar as primeiras fotos do rosto do filho recém-nascido, Makai. Ela mostrou fotos e vídeos do bebê em suas primeiras horas de vida na maternidade e se derreteu em elogios para o menino.

Nas imagens, ele exibiu toda a sua fofura. “Não existe nada como esse amor, Makai. Seja bem-vindo ao mundo, meu filho. Obrigada por me escolher pra ser sua mãe! Eu te amo tanto que dói. Tão pequeno, tão bonzinho, tão incrível, tão meu. Obrigada @photomidia_santossp, por registrar com tanto carinho o melhor dia da minha vida”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs falaram sobre o bebê. “A cara do avô materno”, disse um seguidor. “Ele é lindo e abençoado”, afirmou outro. “Mini vovô”, declarou mais um. “Parece com o vovô Mauricio Mattar”, contou mais um.

O nascimento de Makai foi anunciado por Petra Mattar nesta terça-feira. “E no dia 17 de abril de 2023, veio ao mundo o amor da minha vida, às 23h34, com 3.060 kg e 47 cm. Makai, seja bem-vindo meu amor, com você eu já sou a mulher mais feliz desse mundo. Obrigada por me escolher! Eu te amo mais do que tudo”, disse ela.

Por sua vez, Mauricio Mattar também anunciou o nascimento do neto. “Minha Petrinha. Parabéns a mias nova mamãe do ano, e eu vovô pela terceira vez. Estou feliz demais, bem-vindo meu netinho amado, Makai. Obrigado meu Deus! Gratidão”, disse ele.