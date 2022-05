Filha de Edson Celulari explode o fofurômetro ao surgir em foto com sono

O ator Edson Celulari encantou os fãs das redes sociais ao mostrar a filha, Chiara, com sono

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 19h58

Edson Celulari (64) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto da filha, Chiara (2 meses).

Na noite desta sexta-feira, 13, o ator postou em seu perfil no Instagram um clique em que a filha caçula aparece com sono e se derreteu pelo momento.

"Quando chega o soninho...", disse o artista, casado com Karin Roepke.

Nos comentários, os fãs de Edson Celulari falaram da fofura da pequena. "Muito fofa", disse uma seguidora. "Preguiça boa", comentou outro. "Ai meu Deus, que amor. Ela está enorme", falou uma terceira.

Encontro de Enzo com a irmã

Edson Celulari postou um clique fofo dos filhos. Nas redes sociais, o ator contou que o filho mais velho, Enzo Celulari (25), visitou a irmã caçula, Chiara.

Ao publicar a foto no Instagram, o artista mostrou todo seu amor pelos herdeiros. "Olha quem veio visitar a irmã", disse ele, acrescentando um emoji de coração.

Vale lembrar que Edson também é pai de Sophia Raia (19). A menina e Enzo são fruto do casamento do ator com Claudia Raia (55).

