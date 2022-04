Edson Celulari se derrete ao mostrar Enzo e Chiara juntos

O ator Edson Celulari encantou os fãs ao mostrar que Enzo visitou a irmã caçula, Chiara

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 18h57

Edson Celulari (64) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique fofo dos filhos.

Na tarde desta quarta-feira, 20, o ator contou que o filho mais velho, Enzo Celulari (25), visitou a irmã caçula, Chiara (1 mês).

Ao publicar a imagem em seu perfil no Instagram, Edson se derreteu pelos herdeiros. "Olha quem veio visitar a irmã", disse ele, acrescentando um emoji de coração.

Chiara é fruto do relacionamento do ator com Karin Roepke. Já Enzo é do casamento de Celulari com a atriz Claudia Raia (55). Os dois ainda são pais de Sophia Raia (19), que está morando fora do Brasil.

Homenagem de aniversário

Na última sexta-feira, 15, Enzo completou 25 anos de vida e ganhou uma bela homenagem dos pais, Edson e Claudia.

"Hoje é o dia do meu primogênito, essa alma velha que veio pra me ensinar o propósito de estar nesse mundo! Enzo, meu menino iluminado, do coração dadivoso, sempre com a mão estendida pra quem precisa, com olhar atento e generoso para o próximo! [...]", escreveu Claudia Raia em um trecho da homenagem. Depois foi a vez de Edson: "Filho, esteja sempre com quem admira seu vôo. Feliz Aniversário, meu menino de 25."

