Filha de Cintia Dicker explode o fofurômetro ao surgir brincando em piscina de bolinha

A modelo Cintia Dicker encantou os fãs ao mostrar a filha, Aurora, se divertindo em seu novo brinquedo

Cintia Dicker explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta terça-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores da filha, Aurora, de nove meses, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

Em seu perfil no Instagram, a modelo postou alguns cliques em que a herdeira aparece brincando em uma piscina de bolinhas. O brinquedo, que conta com o nome da bebê escrito na lateral, fez a alegria da menina. "Dá???? Tem alguém que amou a piscina de bolinha", se derreteu a mamãe coruja.

Os seguidores ficaram encantados com a publicação. "Fofura", disse uma fã. "Ela expressa tanta doçura. Linda", comentou outra. "Aurora tá cada dia mais linda", afirmou uma seguidora. "Princesinha linda", falou mais uma. "Belezura", escreveu uma admiradora. "Aurora a cada dia está mais linda e maravilhosa. Essa franjinha é a cerejinha do bolo", elogiou uma internauta.

Aurora, vale dizer, completou nove meses de vida no dia 2 de outubro. Na ocasião, Dicker compartilhou fotos e vídeos inéditos da menina, e falou sobre como o tempo está passando rápido. "Fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Vai com calma tempo, 9 meses já", escreveu ela, que na gravação mostra a herdeira brincando com uma colher de pau e um bichinho.

Batizado da filha

Em agosto, Cintia Dicker e Pedro Scooby batizaram a filha, Aurora, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, eles abriram o álbum de fotos do momento especial. "O álbum mais lindo da minha vida. Batizado da bbzuca", contou a modelo, que posou para o fotógrafo Reginaldo Teixeira. Nas fotos também aparecem os padrinhos da pequena. O casal escolheu amigos muito conhecidos pela classe artística: a promoter Carol Sampaio e o coach Fabio Purcino. Veja as fotos!