Filha de Ana Paula Siebert rouba a cena ao usar uma saia florida estilosa: ''Que boneca!''

Vicky, filha de Ana Paula Siebert, esbanjou estilo ao surgir no Instagram da mamãe usando uma saia florida arrasadora

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 15h26

Nesta quinta-feira, 1, Vicky (2) filha de Ana Paula Siebert (34) e Roberto Justus (67), roubou a cena na web ao surgir toda estilosa no Instagram da mamãe. A empresária publicou uma foto da herdeira, onde ela aparece com um look elegante, combinando uma blusinha branca e uma saia toda florida.

Na imagem, a menina surgiu com uma carinha de sapeca, combinando o seu look com um lacinho verde e uma sandalinha dourada. Na legenda, a mamãe se derreteu escrevendo: "Maturidade zerada com sucesso".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que boneca!", escreveu um. "Muito princesa", falou outro. "Muito linda!", disse um terceiro.

Confira a foto de Vicky, filha de Ana Paula Siebert, roubando a cena com uma saia florida estilosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert aposta em look poderoso de quase R$ 65 mil

Recentemente, Ana Paula Siebert surgiu na web usando um look poderoso e milionário, composto por um vestido fluido de cetim em um verde vibrante, que custou um pouco mais de R$ 1,5 mil, uma sandália de amarração de R$ 1.230 e uma bolsa luxuosa da Channel de aproximadamente R$ 62 mil, totalizando um look de quase R$ 65 mil.

