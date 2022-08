Ana Paula Siebert aposta em look poderoso de quase R$ 65 mil

A influenciadora digital Ana Paula Siebert chamou a atenção ao surgir usando um look belíssimo e milionário

Ana Paula Siebert (34) roubou a cena nesta quinta-feira, 18, com um look poderoso e milionário. Nas redes sociais, a loira compartilhou algumas fotos com uma produção de cair o queixo para um dia de trabalho.

Na imagem, a mulher de Roberto Justus (67) surgiu usando um vestido fluido de cetim em um verde vibrante, cor trend da temporada. A peça é da grife brasileira Amissima e custa pouco mais de R$ 1,5 mil. Para completar o visual, ela apostou em uma sandália dourada de cristais com amarração na perna de R$1.230 e uma bolsa nude da Channel de aproximadamente R$ 62 mil.

A produção de Ana Paula recebeu vários elogios dos seguidores. "Um escândalo de maravilhosa", comentou uma internauta. "Sempre deslumbrante", disse outra. "Deusa", escreveu uma fã. "Linda!!! Bom gosto como sempre", falou mais uma.

Confira as fotos do look poderoso de Ana Paula Siebert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Vicky fala em inglês

Ana Paula Siebert explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao compartilhar um vídeo da filha de dois anos de idade! No registro, a pequena Vicky encantou a web ao surgir falando uma frase em inglês.

Usando um vestidinho da marca Gucci, a bebê ainda questiona se o look dela está bonito. Nas imagens, Vicky fala: "Ai, my God!", que significa "meu Deus", e ainda pergunta: "É bonito meu laço? É vermelho?! É bonita minha roupa?".

