Fernanda Vasconcellos publica foto amamentando no quartinho do filho, Romeo

A atriz Fernanda Vasconcellos dividiu um lindo registro amamentando o filho e ainda mostrou detalhes do quartinho de Romeo

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 18h05

Fernanda Vasconcellos (37) atualizou o seu perfil do Instagram com um registro encantador ao lado do filho, Romeo, fruto do seu relacionamento com Cássio Reis (44).

Na ocasião, a mamãe posou no quartinho do herdeiro enquanto o amamenta. No clique é possível ver mais detalhes do cômodo pensado e planejado pelos papais corujas.

Segurando a mãozinha do pequeno, a atriz transborda o seu amor no momento íntimo entre mãe e filho. "Amar é…", escreveu ela na legenda da publicação.

A cena de Fernanda e Romeo deu o que falar nos comentários. "O maior amor do mundo", "Que lindo", "Coisa linda de se ver, é muito amor envolvido", "Só vejo amor nessa foto", dispararam alguns fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

FERNANDA VASCONCELLOS REVELA PERDA NO DIA DO NASCIMENTO DE ROMEO

A atriz Fernanda Vasconcellos usou as redes sociais para desabafar após perda na família enquanto o seu primeiro filho nascia. Na noite de domingo, 24, a famosa revelou que sua cachorrinha, Nina, faleceu no dia em que deu à luz a seu primeiro herdeiro, Romeo, fruto do relacionamento com o também ator Cássio Reis, em 28 de junho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!